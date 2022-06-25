عاجل.. الحكم على متهم في إعادة إجراءات بـ«أحداث جامعة الأزهر» 24 يوليو

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، لجلسة 24 يوليو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات معهم، تهم كان منها العديد من التهم التي تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.