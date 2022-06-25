دفاع المتهم الأول في «رشوة الصحة»: لا يوجد أدلة تثبت أن موكلي طلب أي مبالغ مالية

قال دفاع المتهم الأول في رشوة وزارة الصحة محمد الأشهب، إنه لا يوجد أي أدلة تثبت طلب موكله أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، ما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات أو المتهمين الثاني والثالث.

الموظفون ليس لديهم صفة الضبطية القضائية

وأضاف دفاع المتهم الأول، أمام هيئة المحكمة، أنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، ما يجعل قرار الإلغاء نافذا حتى الآن، وأن الموظفين ليس لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهون لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العمومين.

شروط تحقيق جريمة الرشوة

وتابع أن جريمة الرشوة يجب أن يتحقق لها شرطين؛ وهما الاختصاص الوظيفي، والثاني أن يكون موظفا عموميا، وسقوط أحدهما يعني انتفاء الجريمة، وأن موكله لا ينطبق عليه الشرطين، ولا يمكن أن يكون قادرا على إصدار تراخيص لمستشفى.