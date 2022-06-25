دفاع المتهم الأول في قضية الصحة: موكلي ماطلبش رشوة

قال دفاع المتهم الأول محمد الأشهب، في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إنه «إذا طبقنا كلام شهود الإثبات، فهم لم يذكروا أن موكلي طلب منهم أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى دار الصحة، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث حسام فودة، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة».

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في «رشوة الصحة»

وأُحيل 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجّهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص، بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.