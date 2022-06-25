جمال بيومي: قطر تعود للحضن العربي.. واستثماراتهم في مصر لم تتأثر

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاستثمارت القطرية في الدولة المصرية لم تتأثر خلال الفترة الماضية بالرغم من عدم وجود علاقات مصرية قطرية سياسية جيدة، حيث إنه وبالرغم من ذلك فما زالت تعمل البنوك القطرية في مصر، وبمصر أكبر فندق على مستوى الجمهورية، وهو فندق باستثمار قطري.

أحد شروط مصر هو إيقاف الحملات الدعائية المضادة للقيادة السياسية

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما حدث من هروب عدد من معارضي الدولة المصرية إلى قطر وجعلها مكانًا للقفز على بلدهم الأصلي هو الأمر الذي لم يكن محمودًا ولم توافق عليه الدولة، وما زال مستمرًا، وأحد شروط مصر هو إيقاف الحملات الدعائية المضادة للقيادة السياسية.

الزيارة تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي

واستطرد: «الزيارة تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي، وأنا مطمئن، لأنه وفي عز الضغوط اللي كانت بين مصر وقطر وفي أحد المؤتمرات الدولية لقينا أمير قطر قام لتحية الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلام عليه، كما أن حضور الأمير القطري للقاهرة يؤكد وجود نيه صادقة للعودة مرة أخرى للحضن العربي».

وأوضح أنه يجب حاليًا إيجاد دور عربي لقطر، حيث إنها أصغر دولة عربية، ولها مثيل في أوروبا وهي دولة مالطا، حيث تقوم الأخيرة بتقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية كافة وتساعد الجميع: «تسعى مصر لضخ استثمارات أكبر من قطر من أجل دعم القطاعات المصرية الحيوية، وهناك زيادة في تقارب وجهات النظر ما بين الأطراف».