بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الإتحادية كتب: نرمين عفيفي 10:57 ص | السبت 25 يونيو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر الإتحادية. اقرأ المزيد: نص كلمة السيسي في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بث مباشر.. السيسي يستقبل أمير قطر في زيارة رسمية لمصر عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في مطار القاهرة عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة قطر في قصر الاتحادية السيسي قطر أمير قطر بقلم نرمين عفيفي