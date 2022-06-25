إصابة 10 في تصادم ميكروباص ونقل على طريق «العشي» شمال الأقصر

أصيب 10 أشخاص في تصادم بيم سيارة ميكروباص محملة بالركاب وأخرى نقل، أمام كمين «يسى»، على طريق قرية «العشي» شمال الأقصر، مساء اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي.

الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بإصابة 10 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص خط سير «العشي - الأقصر»، بسيارة نقل، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد احد السائقين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي للعلاج.

أسماء المصابين في تصادم كمين «يسى»

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

- محمد عبدالرؤوف محمد، 75 سنة، مصاباً بجروح في الوجه.

- نورة محمد حسن، 47 سنة، مصابة بكدمة في الصدر.

- مهاب خالد، طفل يبلغ من العمر سنتين، مصاباً في الوجه.

- مديحة نجار يوسف، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- زينب أحمد فتحي، 48 سنة، مصابة بالقدم اليمنى.

- شيماء محمد محمود، 31 سنة، مصابة بكدمات في الساقين.

- صفاء محمود نوبي، 20 سنة، مصابة في الكف الأيسر.

- خالد عبدالغني محمد، 35 سنة، مصاباً بكدمة في الساق اليسرى مع سحجات بالوجه.

- سلوى أحمد سعيد، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقة.

- فوزي أحمد محمد عبدالله، 37 سنة، سائق الميكروباص، مصاباً بكدمات متفرقة.