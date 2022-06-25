زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان في الربع الأول من 2022

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنَّ الزيادة الكبيرة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، خلال النصف الأول من العام الجاري، دفع الفنادق العائمة والثابتة إلى رفع أسعارها بنحو 15%، بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ متوسط إنفاق السياح الذين زاروا المدن السياحية بالصعيد ارتفع بصورة ملحوظة خلال العام الجاري، إذ بلغ خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي نحو 110 دولارات في اليوم، موضحًا أن دخول فصل الصيف قلل متوسط إنفاق السائح خلال شهري مايو ويونيو 2022 إلى نحو 80 دولارًا في اليوم.

نسب الإشغال حاليا بالفنادق العائمة «متوسطة»

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن» أن نسب الإشغال حاليًا بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان «متوسطة»، لافتًا إلى أنَّ ارتفاع درجات الحرارة حاليا بالصعيد التي تتجاوز الـ50 درجة تسبب في تراجع نسبي بالحركة السياحية الوافدة خلال الوقت الحالي، مطالبا مسؤولي وزارة السياحة والآثار بفتح المعابد والمزارات السياحية والأثرية بالأقصر ليلا وذلك حتى يستطيع السياح زيارتها بعيدا عن حرارة الشمس الحارقة خلال ساعات النهار وخاصة أن كل المزارات بالأقصر مضاءة بالكامل.

السياح الأسبان والفرنسيين

وأشار رئيس لجنة السياحة الثقافية إلى أنَّ السياح الأسبان والفرنسيين هم الأكثر تواجدًا حاليًا بفنادق الأقصر وأسوان، موضحًا أنَّ مدينة الأقصر تستقبل حاليًا نحو 4 رحلات شهرية من إسبانيا سترتفع إلى 6 خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، كما تسير فرنسا حاليا نحو رحلتين في الشهر قابلة للزيادة خلال الشهور المقبلة.

ولفت إلى أنَّ استئناف شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الأقصر بعد توقف نحو 9 سنوات سيسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان من دول جنوب شرق أسيا خلال الشهور المقبلة،لافتا إلى ان كورويا الجنوبية ستبدأ فى تسيير رحلات إلى الأقصر بداية من شهر أغسطس.