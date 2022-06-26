سفر حجاج الجمعيات الأهلية في بورسعيد.. والمحافظ والأهالي يودعوهم بالأفراح

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم مساءا، على مشاركة 40 من حجاح الجمعيات الأهلية لحظة الفرح والسرور وتوديعهم قبل السفر للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع دام عامين بسبب حاجة كورونا، وذلك أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد.

حالة سعادة وسرور بين الحجاج وذويهم

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بمشاعر الشوق ودموع الفرح وعبارات تجسد حالة السعادة والسرور، وذلك بعد انقطاع دام عامين بسبب حاجة كورونا، حيث حرصت محافظة بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وشارك محافظ بورسعيد الحجاج أجواء احتفالية لمئات من مودعى الحجاج، حيث أطلق المودعين عبارات الفرح ، وتوديع الحجاج بالأحضان والدموع والصور ، قبل سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

أحد الحجاج..انتظرت عامين حتي أكرمنى الله بالحج

وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام.

وقال أحد الحجاج إنه استقبل خبر فوزه بالحج بسعادة بالغة، لأن كل شخص يتمني زيارة الأراضي المقدسة، وهي «فرحة ما بعدها فرحة»، وأضاف أنه لم يتوقع الفوز فى قرعة التضامن وأنه تقدم بطلب للعمرة قبل جائحة كورونا لكن توقف الطيران منعه من السفر رغم استلامه التأشيرة، وبعد عامين أكرمنه الله بالحج.