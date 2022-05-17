هل الصدقة للفقراء أولى من أداء فريضة الحج؟.. وكيل الأوقاف الأسبق يجيب

يرى البعض أن الزكاة فريضة أهم من حج بيت الله الحرام، وأن التصدق للفقراء أولى من زيارة بيت الله الحرام، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وليس مصر فقط، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا، قبلها، والذي بدوره أثر سلبا على مصادر الدخل بشكل عام، لهذا أصبحت الصدقة أولى من أداء الحج.

الحج لا يغني عنه صدقات الدنيا

وأوضح فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، أن تلك الظنون التي انتشرت مؤخرا بين البعض عارية تماما من الصحة، فأداء فريضة الحج واحدة من أركان الإسلام الـ 5، ولا يكمن أن يُغني عنها شيء، قائلا: «الحج لبيت الله الحرام فرض وركن من أركان الإسلام لا يُغني عنه ألف صدقة، ولو أخرج المرء زكاة حتى نهاية عمره، لن تكون بديلا عن الحج».

وأضاف عبد الجليل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الزكاة هي الحق الوحيد على الإنسان الغني، ولا يقل أهمية عن أداء فريضة الحج لكونه ركن من أركان الإسلام الـ 5، التي لا يكتمل إسلام الإنسان دونها، قائلا: «الحج لا يغني عنه صدقات الدنيا كلها، ومن يقول عكس ذلك فكلامه غير صحيح».

الصدقة أولى من الحج إذا كان نافلة أو عمرة

ولفت وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إلى أنه في حالة كان الحج نافلة، أي أن المرء يؤدي فريضة الحج للمرة الثانية، موضحا: «في حالة كان الحج نافلة وليس فرض، أو كان عمرة، وقتها يمكن للعبد أن يؤدي الزكاة بدلا من الحج، أما إذا كان الدج للمرة الأولى، فلا يجب أن يتوجه للصدقة بدلا عنه».

كما أشار إلى أن الصدقة قد تكون أولى من الحج في حالات الضرورة القصوى، موضحا: «إذا كان أمامي حالة تحتاج إلى التدخل الطارئ، وضرورة قصوى، يمكن وقتها أن يقوم العبد باستعمال أموال الحج في التصدق والزكاة».