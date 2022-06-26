انقذوا الطفل آدم.. حملة أهالي بني سويف لإنقاذه من ضمور العضلات «فيديو»

أطلق عدد كبير من أهالي محافظة بني سويف حملة لدعم الطفل آدم مصطفى الذي يبلغ من العمر عام و11 شهرا، ويعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي ويحتاج لحقنة تبلغ قيمتها 2 مليون دولار، وهو ذات المرض الذي تعاني منه الطفلة رقية طفلة محافظة الإسكندرية، على أمل إنقاذه من المرض.

وفي بث مباشر لجريدة الوطن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناشد والد الطفل آدم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب لنجله، حتى يتم علاجه قبل تخطيه عمر العامين، حيث إنه ابنه الوحيد خاصة وأنه توفي له ابنان آخران توأم عقب الولادة مباشرة.

والد الطفل آدم: نفسي ابني ياخد الحقنة قبل 14 يوليو

وقال مصطفى أبو العلا، والد الطفل آدم، إن نجله يعاني من مرض نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي، وإن هذا المرض يصيب كل عضلات الجسم حتى يصيب عضلة القلب في النهاية ويتوفى الطفل، و أن علاجه في حقنة يبلغ سعرها 40 مليون جنيه او 2 مليون دولار، ولابد له من أخذها قبل أن يتم العامين من عمره، موضحا أنه سيتم العامين خلال 14 يوليو المقبل.

والد الطفل آدم: ما حدث مع رقية أعاد لي الامل مرة أخرى في علاج ابني

وأضاف: «خلال الفترة الماضية أصابتني حالة من اليأس في شفاء آدم، ولكنني عندما رأيت ما حدث مع الطفلة رقية، مريضة ضمور العضلات بالإسكندرية، وما فعله الشعب المصري معها، حيث جمعوا لها ثمن الحقنة، أعطاني أملا جديدا ودافعا في فتح حملة تبرعات لجمع تبرعات لأبني وعلاجه».