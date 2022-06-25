ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟.. «وزارة الصحة» تكشف كل التفاصيل

ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟، سؤال أصبح مطروحا الآن، بعد الأعلان عن عدة حالات مصابة بالمرض، وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن مرض ضمور العضلات الشوكي هو مرض اكتشاف وجود خلل في البروتين المسؤول عن نشاط الخلايا العصبية في العمود الفقري، لافتة إلى أن غياب هذا الروتين يؤدي إلى الضمور والضعف بشكل تدريجي.

وتابعت الوزارة في تقريرها، بأن تأخر العلاج والتعامل مع الحالة بشكل سريع وطبي قد يتسبب في إصابة المريض بفقدان الوظائف الحركية التي جرى اكتسابها كالمشي والحركة وكذالك الكلام، مضيفة أن الطفل مع بداية إصابته بمرض ضمور العضلات الشوكي يجد إصابة في الأطراف، وهذا بدوره يؤدي إلى مشكلة في حركة الأطراف، وفي غياب العلاج يؤثر المرض على الحركة والجلوس بشكل معتدل، وتأخر العلاج يؤدي إلى إحداث خلل في الجهاز التنفسي مما يؤدي إلى الوفاة بسبب الإصابة بالتهابات حادة ومزمنة.

ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي؟

وحددت وزارة الصحة والسكان، سن الـ24 شهرا «عامين» كحد أقصى للتعامل من الإصابات المبكرة لضمور العضلي الشوكي، وقال التقرير: «كلما تأخر الطفل في الحصول على العلاج المناسب لمرضى الضمور العضلي الشوكي كلما أدى ذلك إلى حدوث ضمور وضعف للخلايا»، مشيرا إلى أن ضعف وضمور الخلايا يؤثر على وظائف الجسم والعضلات والتأثير على حركة الطفل.

أماكن عيادات استقبال حالات ضمور العضلات الشوكي

وحددت وزارة الصحة، أماكن العيادات الخاصة باستقبال حالات ضمور العضلات من الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، وهي:

- عيادات مدينة نصر وناصر بالقاهرة.

- عيادة الهرم بالجيزة.

- عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية.

- عيادة سموحة بالإسكندرية.

- عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية.

- عيادة مبرة طنطا بالغربية.

- العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية.

- عيادة ناصر بالدقهلية.

- عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ.

- عيادة الطلبة بشطا بدمياط.

- عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة.

- العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس.

- عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية.

- عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم.

- عيادة السلام ببني سويف.

- عيادة المبرة الشاملة بالمنيا.

- عيادة سيدي جلال بأسيوط.

- عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج.

- عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا.

- عيادة طلاب مدارس بأسوان.

- عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر.

- عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء.

- عيادة العريش الشاملة بشمال سيناء.