انخفاض واردات الصين من منتجات الصُلب «نصف النهائية» لتباطؤ الاستهلاك

تراجعت واردات الصين من منتجات الصلب النصف النهائية بشكل ملحوظ في شهر مايو الماضي، إذ سجلت أدنى مستوى شهري في عامين ونصف، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الهبوطي للواردات نصف النهائية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الأسعار المحلية في الصين وتباطؤ الاستهلاك بسبب ضعف صناعة العقارات.

وكشفت تقارير الجمارك الصينية أن واردات الصين من منتجات الصلب النصف النهائية انخفضت في شهر مايو بنسبة 13.8% على أساس شهري لتصل إلى 360 ألف طن، وهو أدنى مستوى شهري منذ نوفمبر 2019، بانخفاض قدره 70.8٪ عن مايو شهر 2021.

واردات الصين من منتجات الصلب النصف

وفي الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي، انخفضت واردات الصين من منتجات الصلب النصف النهائية بنسبة 26.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.286 مليون طن، وسجلت واردات مربعات الصلب البيليت في الأشهر الخمسة الأولى انخفاضًا حادًا مقارنةً بالفترة من يناير إلى مارس، عندما انخفضت الواردات بنسبة 13% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات البلاطات إلى الصين في بداية هذا العام، على الرغم من أن صفقات الاستيراد في الأشهر الماضية كانت أبطأ، مما سيؤدي إلى انخفاض حجم الواردات في الفترة من يونيو إلى أغسطس.

إحصاءات مكتب الإحصاء الوطني الصيني

تأتي تلك البيانات، بعد أيام من إحصاءات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني كشفت أن إنتاج بكين من الحديد والصلب الخام ومنتجاته النهائية تراجع بنسبة 8.7% خلال الأشهر الخمسة الماضية، وأظهرت الإحصاءات أنَّه في الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي أن إنتاج الصين من الحديد الزهر والصلب الخام ومنتجات الصلب النهائية بلغ 360.87 مليون طن و435.02 مليون طن و549.31 مليون طن، بانخفاض 5.9% و8.7 % و5.1% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.