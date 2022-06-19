تقرير: إنتاج الصين من الصلب يتراجع 8.7% خلال 5 أشهر

كشفت إحصاءات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن إنتاج بكين من الحديد والصلب الخام ومنتجاته النهائية تراجع بنسبة 8.7% خلال الأشهر الخمسة الماضية، وأظهرت الإحصاءات أنه في الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي أن إنتاج الصين من الحديد الزهر والصلب الخام ومنتجات الصلب النهائية بلغ 360.87 مليون طن و435.02 مليون طن و549.31 مليون طن، بانخفاض 5.9 % و8.7 % و5.1 % على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

رغم الانخفاض.. انتعاش في مايو مقارنة بأبريل

وعلى الرغم من استمرار انخفاض الإنتاج في الصين مقارنة بالعام الماضي بسبب تباطؤ الطلب وقيود فيروس كورونا، شوهد بعض الانتعاش في مايو مقارنة بشهر أبريل، وفي شهر مايو، بلغ إنتاج الصين من الصلب الخام ومنتجات الصلب النهائية 96.61 مليون طن و122.61 مليون طن، بانخفاض 3.5 % و2.3 % على أساس سنوي، وبزيادة 4.1 % و6.8 % على أساس شهري على التوالي في الوقت نفسه، بلغ إجمالي إنتاج الحديد الزهر 80.49 مليون طن في شهر مايو، بزيادة 2.0 % على أساس سنوي، وبزيادة 4.8 % على أساس شهري.

يأتي التراجع في الإنتاج بالتزامن مع انخفاض العقود الآجلة لحديد التسليح إلى نحو 4550 يوان صيني للطن، في تعاملات الجمعة الماضية، لتتراجع من أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 4,740 يوان صيني، حيث انخفضت بنسبة 15% تقريبًا من ذروة أوائل مايو وسط استمرار ضعف الطلب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع المخزونات.

ضعف الطلب على الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

وعززت المخاوف المتواصلة من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد من البنوك المركزية العالمية عبر رفع أسعار الفائدة، واستمرار تفشي فيروس كورونا في الصين وما تبعه من إغلاق في شنغهاي وبكين، في ضعف الطلب على الحديد.

علاوة على التوقعات بشأن تراجع في الطلب، عملت المصانع على تكوين وبناء المخزونات بعد الحرب في أوروبا الشرقية، بين روسيا وأوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي، وسط مخاوف بشأن تعطل الإمدادات من البلدين المتحاربين، وهي المخزونات التي المتوقع أن تجبر لاعبي صناعة الصلب الكبار في السوق على كبح الإنتاج بوتيرته الحالية، وهو ما من شأنه أن يدعم أسعار الصلب على المدى المتوسط.