مصر تعود لدورها القيادي.. أبرز محطات السياسة الخارجية خلال 8 سنوات

مع اقتراب يوم الثلاثين من يونيو، تذهب الأنظار إلى ملف السياسة الخارجية المصرية، وكيف كان هذا اليوم الذي خرج فيه الشعب المصري بثورة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، نقطة تحول وتصحيح لمسار السياسة الخارجية المصرية التي تردت بشكل كبير خلال حكم الجماعة.

وحفلت السنوات الثمان الماضية بكثير من المحطات على صعيد السياسة الخارجية التي عبرت عما وصلت إليها مكانة مصر الدبلوماسية بعد ثورة 30 يونيو، حتى باتت القاهرة رقما لا يمكن تجاوزه في أي حسابات إقليمية ودولية.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية بعض أهم تلك المحطات:

نوفمبر 2015:

إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي لاستكمال التوافق بشأن القوة العربية المشتركة.

ديسمبر 2015:

الرئيس السيسي يحضر القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص في أثينا.

يناير 2016:

مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لمدة سنتين.

مارس 2016:

الرئيس السيسي يلقي كلمة أمام البرلمان الياباني.

سبتمبر 2016:

الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة العشرين بدعوة من الصين.

أكتوبر 2016:

الرئيس السيسي يشارك في ختام أعمال الحوار الوطني السوداني.

مايو 2017:

الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

يونيو 2017:

المشاركة في قمة دول حوض النيل للمرة الأولى.

أغسطس 2017:

مصر تطرح مبادرتها بشأن مكافحة الإرهاب أمام مجلس الأمن الدولي.

أغسطس 2017:

مصر تنجح في التوصل إلى هدنة بريف حمص الشمالي في سوريا.

سبتمبر 2017:

الرئيس السيسي يشارك في اجتماعات تجمع بريكس بالصين.

10 فبراير 2019:

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي.

نوفمبر 2021:

مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي.

مايو 2022:

مصر تطلق مبادرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

18 فبراير 2022:

مصر تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.

أبريل 2022:

مصر تستضيف اجتماعاً ليبياً للتشاور حول القاعدة الدستورية.

يونيو 2022:

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا.

نوفمبر 2022:

تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ.