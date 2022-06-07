استمرار تنفيذ مشروعات «إعمار غزة».. تمديد شبكات كهربائية وصرف صحي

على مد البصر، يراقب المواطنين في غزة، أعمال تعديل ورصف شارع الرشيد الساحلي، الذي كان مجرد مشروع لإنشاء كورنيش تجاري، حتى تدخلت المنحة المصرية لإعمار غزة، وحولته لمشروع تطوري كاملًا للشارع، بإجمالي ربط شمال قطاع غزة بجنوبه، عبر كورنيش ساحلي، ينتظر منه أن يدب الحياة في هذه المنطقة، ويفتح أفاقًا كبيرة لإحيائها سكنيًا وتجاريًا وسياحيًا، وذلك خلال تقرير تليفزيوني استعرضته قناة «extra news» منذ قليل.

شعب غزة يعشقون البحر ويتمسكون في الحياة أمامه تمسكًا كبيرًا

وتحدث في التقرير محمد السكني، إعلامي فلسطيني، أن شعب غزة يعشقون البحر ويتمسكون في الحياة أمامه تمسكًا كبيرًا، إذ يعشقون الحياة الطبيعية، وهذه الإضافة التي أتت أضافت شيء من الجمال وشكلًا جميلا وإبداعًا خالصًا له تأثير سيكون لما بعده على مدى السنوات الكبيرة، فيما أن وزارة الاشغال العامة والإسكان في غزة، أعلنت أن الأعمال تسير بشكل جيد ضمن المشروع في المرحلة الأولى، كما أن الأعمال وصلت في الشارع لمرحلة تركيب قواعد أعمدة الإنارة.

العمل على تمديد الشبكات الكهربائية

كما جرى العمل على تمديد الشبكات الكهربائية، فضلا عن أن أعمال الرصف مستمرة بوتيرة متسارعة في مشروع تعديل شارع الرشيد شمال قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، إذ تم تنفيذ الطبقة الأولى من الأسفلت وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وايضًا تم الانتهاء من تمديد شبكات الانارة في الشارع «ان شاء الله متوقع الانتهاء من استلام هذا الشارع قبل عيد الأضحى المبارك، وتم الموافقة من قبل الرئاسة المصرية على استكمال شارع الرشيد بطول 4.5 كيلو ونصف».