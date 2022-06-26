إطلاق المجلس الدولي للمرأة بالقطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية

انطلق المجلس الدولي للمرأة في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، اليوم الأحد، بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي والعربي، أبرزهم الدكتورة هناء الهلالي عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الدولي للمرأة في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، وعليا الصبوري سفيرة المجلس في الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية.

يأتي ذلك الحدث انطلاقا من أهمية دور المرأة باعتبارها شريكا رئيسيا في المجتمع وعنصرا فاعلا في تقدم الدول في كل القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي والمصرفي.

«الهلالي»: المجلس خطوة رئيسية نحو تمكين المرأة في القطاعين المصرفي المصري والعربي

من جانبها، قالت الدكتورة هناء الهلالي، عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الدولي للمرأة في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، إنَّ إطلاق المجلس الدولي للمرأة خطوة رئيسية نحو العمل على تمكين المرأة في القطاع المصرفي المصري والعربي، تحديدا قطاع التكنولوجيا المالية.

وأضافت «الهلالي»، أنَّ المرأة شريك أساسي في نجاح القطاع المصرفي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والعمل وفق متطلبات وأهداف البنك المركزي المصري الداعم للمرأة.

دعم لا محدود من القيادة السياسية للمرأة

كما أشادت بالدعم اللا محدود من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن قبل محافظ البنك المركزي المصري الذي وجَّه بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك بنسبة لا تقل عن عنصرين نسائيين، وهي خطوة من شأنها تعزيز دور المرأة في هذا القطاع.

إتاحة دورات تدريبية لتمكين المرأة بالقطاع المصرفي

يجدر الإشارة إلى الدور الذي سيقوم به المجلس الدولي في رفع قدرات الكادر النسائي في البنوك من خلال إتاحة دورات تدريبية متنوعة في كل القطاعات عبر نخبة من أمهر المصرفيين من أجل المساهمة في الارتقاء بالمهارات الأساسية للمرأة.

كما يؤكد المجلس الدولي للمرأة على الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المصرفيات في التنمية الاقتصادية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.