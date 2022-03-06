أبرز تصريحات مسؤولي «المركزي» بمؤتمر «التكنولوجيا المالية»

جاءت تصريحات مسؤولي البنك المركزي خلال المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية، المنعقد اليوم الأحد، لتؤكد على اهتمام الدولة بتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال القطاع المصرفي والذي يشرف على جميع عملياته المركزي المصري.

أبرز 10 تصريحات لـ وكيل أول محافظ البنك المركزي بالمؤتمر

وكان أبرز الحضور الذي ألقى الضوء على أبرز ما تحقق في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، من تحول نحو الرقمنة والتكنولوجيا المالية خلال كلمته بالمؤتمر، المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث كشف عن الآتي..

-ميزة أول منظومة دفع محلية تحقق الاستقلال لشبكة المدفوعات القومية وتضمن استمرارية الخدمات حتى في الظروف الطارئة.

-إصدار عدد 22 مليون بطاقة دفع «ميزة» حتى الآن.

-التكنولوجيا المالية حولت التحديات لفرص وأتاحت الوصول لكل فئات المجتمع بكفاءة وفعالية.

-تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه العام الماضي.

-إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبًا.

-التوسع في إنشاء البنوك الرقمية خلال العام الجاري.

-إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز الـ 1.3 مليار جنيه قريبًا.. بمشاركة بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة).

-نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وإفريقيًا.

-تأمين المعاملات المصرفية الرقمية يأتي في صدارة أولويات البنك المركزي.

-دور البنك المركزي لم يعد قاصرا على الرقابة وامتد ليصبح محفزًا للتطوير والابتكار.

شريف حازم يكشف عن إنشاء إدارة لمراجعة التطبيقات المالية

كما أدلى شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، بعدة تصريحات خلال كلمته بإحدى جلسات المؤتمر، أبرزها ما يلي،

-البنك المركزي أنشأ مركزا متكاملا للأمن السيبراني بتقنيات متطورة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.

-إنشاء إدارة لمراجعة التطبيقات المالية واختبارها للتأكد من تأمينها بشكل كامل قبل طرحها في الأسواق.

-الأمن السيبراني لم يعد رفاهية والحروب أصبحت تبدأ بالهجمات السيبرانية.

4 تصريحات أدلى بها شريف لقمان.. معدلات الشمول المالي أبرزها

فيما صرَّح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، بالعديد من النقاط، جاء أهمها على النحو التالي؛

-معدلات الشمول المالي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021 .. بنسبة نمو 100% مقارنة بعام 2016.

-الدولة تهدف إلى توصيل الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين بصورة متساوية والتكنولوجيا هي الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك.

-مبادرات البنك المركزي للشمول المالي استهدفت الشباب وذوي الهمم والسيدات.

-تثقيف 50 ألف مواطن ماليًا ضمن مبادرة حياة كريمة ونسعى لتوعية طلاب المدارس بالخدمات المصرفية.

المحاور الرئيسية لكلمة رشا نجم.. 3 نقاط

وركزت رشا نجم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، في كلمتها خلال المؤتمر على 3 نقاط، والتي كانت كالتالي؛

-زيادة حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من مليون دولار في 2017 إلى 159 مليون دولار في 2021.

-افتتاح مركز التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري.

- عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ارتفع من شركتين في 2014 إلى 122 في 2021.

تعرف على أبرز تصريحات إيهاب نصر خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية

كذلك، كشف إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، عن أعداد المحافظ الإلكترونية وحجم تعاملات التجارة الإلكترونية والمتحصلات الحكومية من القنوات البنكية، حيث سجلت كل منها نمو كالتالي؛

-بلغت أعداد المحافظ الإلكترونية 26 مليون محفظة.

-زاد حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه.

-وصلت قيمة المتحصلات الحكومية من القنوات البنكية نحو 662 مليار جنيه، خلال القنوات البنكية خلال عام 2021.