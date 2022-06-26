تفاصيل براءة مرتضى منصور من سب أحمد شوبير وزوجته

أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، منذ قليل، حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من تهمة سب وقذف أحمد شوبير وزوجته في البلاغ المقدم منهما للنيابة العامة، الذي ادعيا فيه أن المستشار اتهمهما بالحصول على بعض الساعات القيمة غالية الثمن من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، وأن شوبير حصل على 6 ملايين جنيه من تركي كعمولة لإنهاء صفقة انتقال لاعب إنبي السابق صلاح محسن لصفوف الأهلي مقابل 42 مليون جنيه دفعهم آل الشيخ لإنبي من ماله الخاص.

رفض استئناف النيابة

ونظرت محكمة جنح العجوزة، الدعوى، ومنذ شهرين أصدرت حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب أحمد شوبير وزوجته إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الحكم وقامت باستئنافه ولكن محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد صلاح وعضوية المستشارين محمد البحيري وعلي عبد المعطي أصدرت حكما نهائيا منذ دقائق برفض استئناف النيابة وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة المستشار مرتضى منصور.

تأييد حكمين ببراءة مرتضى منصور

كما أيدت المحكمة الاستئنافية حكمين آخرين صادرين من محكمة أول درجة ببراءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب طارق جميل سعيد أحد محامي النادي الأهلي وشخص آخر كان يعمل في نادي الزمالك وتم طرده لسوء سلوكه إلا أن قناة الأهلي استضافته على شاشتها وادعى بالكذب أنه الصندوق الأسود لمرتضى منصور واتضح أنه كان مجرد سائق لسيارته ومحل إقامته هو الجراج ولا يتحرك منه.