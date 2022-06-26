سقوط شاب من الطابق الـ21 بالقاهرة.. والأمن يحقق في الواقعة

شهدت منطقة العباسية التابعة لدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، واقعة مأساوية، حينما لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى برج شهير من الطابق الـ21، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

بداية التفاصيل

ترجع تفاصيل الواقعة، فور تلقي قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة العباسية بالوايلي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة «أحمد. ع. ح»، 21 سنة، من منطقة المعادي، مصاب بكسر مضاعف بالقدمين، واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

فيما تحقق الأجهزة الأمنية في الواقعة، للوقوف على ملابساتها للتأكد من كونها سقوط طبيعي أم حادث آخر، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.