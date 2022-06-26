«الرعاية الصحية» تعلن إنقاذ قدم طفل من البتر بمستشفى السلام في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ قدم طفل من البتر بعد علاجه بمستشفى السلام التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه تم إحضار طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لقسم الطوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد، وذلك بعد سقوطه من أحد ألعاب ملاهي الأطفال، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة عبارة عن تهتك وكسور وبتر في ثلاث أصابع بالقدم اليسرى.

عمل الإسعافات الأولية للطفل

وأضافت أنه فور إحضار الطفل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للاطمئنان على العلامات الحيوية له، ومن ثَّم إدخاله إلى غرفة العمليات بقسم العظام لتثبيت الكسر.

وتابعت أنه تم إدخال الطفل بعدها إلى قسم جراحات التجميل بالمستشفى لاستكمال رحلة علاجه، حيث تم تنظيف الجرح ونقل شريحة جلدية عضلية من الفخذ إلى ظهر القدم وتوصيل الشرايين والأوردة الدقيقة بواسطة الميكروسكوب الجراحي، كما تمت متابعة حالة الطفل بالعناية وخروجه في حالة صحية جيدة ومستقرة.

واستكملت الهيئة، أنه تمت رحلة علاج الطفل داخل مستشفى السلام ببورسعيد على يد نخبة من أمهر الأطباء بالمستشفى، وتضم استشاري جراحة التجميل ورئيس قسم جراحة التجميل وائل عياد، واستشاريي جراحة التجميل أحمد ضياء الدين، وأحمد ناجي، وأحمد محمد صابر، وأطباء زمالة جراحة التجميل محمد أبو العزم، ومحمد الصحفي، ونائب جراحة التجميل محمد المراكبي، وطبيب مقيم عظام طارق عثمان، بالإضافة إلى فريق الأطباء من استشاريي وأخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكدت الجاهزية المتطورة لمستشفى السلام ببورسعيد، مشيرة إلى أنها تتميز بتوفير العديد من الخدمات الطبية المستحدثة لعلاج المواطنين داخل نطاق المحافظة، وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد؛ ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، وعلاج مرضى التصلب المتعدد، وعمليات وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأورام والمناظير، وعمليات تغيير المفاصل كاملة، وجراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

95 سريرا الطاقة الاستيعابية للمستشفى

ولفتت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 95 سريرا داخليا، و4 غرف عمليات، و5 أسرة تحضير، و6 أسرة إفاقة، و15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي، والخدمات التشخيصية، والصيدلة، والصيدلة الإكلينيكية، والاستقبال والطوارئ بالمستشفى.