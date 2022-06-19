الهلال الأحمر: تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 19 ألف مستفيد

أكد الهلال الأحمر المصري، على أنه تم تنفيذ مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع السفارة السويسرية، مشيرا إلى أنه تم تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لـ 19 ألف و200 مستفيد من الأشقاء المهاجرين و المصريين .

تطعيم لقاح كورونا ومساعدات الإيجار و القسائم الغذائية

وقال الهلال الأحمر، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن القافلة الطبية الخاصة بالعيادات المتنقلة شملت فرق التوعية الصحية و الدعم النفسي الاجتماعي، كما تم تقديم العديد من الخدمات الأخرى تحت مظلة المشروع مثل خدمة تطعيم لقاح كورونا و مساعدات الإيجار والقسائم الغذائية و ندوات التوعية الصحية والإسعافات الأولية والدعم النفسي الاجتماعي.

حملة توعية عن فوائد التبرع بالدم

وأوضح الهلال الأحمر، أنه تم تنظيم حملة توعية عن فوائد التبرع بالدم ونقل الدم ومشتقاته، فى اطار بلدان العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم، بهدف إنقاذ ملايين الأرواح سنويا، لافتا إلى أنه يتم تقديم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة .

حملة «طرق الأبواب» لحث المواطنين على تلقي لقاحات كورونا

وأعلن الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عن مشاركته فى الحملة القومية للقاح كورونا المستجد تحت مسمى «طرق الأبواب»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى مشاركة فرقه بالمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرىوالجيزة عن طريق نقاط ثابتة ومتحركة، لحث المواطنين على أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا وعمل التوعية الصحية عن أهميته، والآثار المترتبة عن عدم تلقى اللقاح، مؤكدا أن ذلك يأتى انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم والإمكانيات.