الأمن الأردني يكشف تفاصيل الوصول لقاتل إيمان إرشيد.. أطلق النار على نفسه وفقد الوعي

أعلن المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل إيمان إرشيد طالبة الجامعة.

وأوضح أن قاتل طالبة الجامعة إيمان إرشيد يدعى عدي خالد عبدالله حسان، من مواليد عام 1985، وكان مختبئا في إحدى المزارع في منطقة بلعما شرق الأردن وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس «الصدغ الأيمن» بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى قسم العناية المركزة فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

القاتل أطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن جهوداً متواصلة في كل النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث وجه مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كل الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

ونوه بأن الفريق جمع المعلومات وتابع كل التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة.

وأوضح أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أي من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأكد أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

إيمان إرشيد قُتلت الخميس الماضى بإحدى الجامعات

وأثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد الخميس الماضي، في إحدى الجامعات الخاصة، شمال العاصمة عمان غضب الأردنيين، بسبب الجريمة البشعة التي دفعت القاتل لإطلاق 5 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة.

وتقدمت مديرية الأمن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملائها وللمجتمع الأردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.

وأهابت المديرية بالجميع عدم نشر أي معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة وأن الكثير مما نُشر كان غير صحيح وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.