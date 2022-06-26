الأمن العام الأردني: قاتل إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه بعد محاصرته

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أنه جرى تحديد مكان قاتل الطالبة إيمان إرشيد في الجامعة، ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردني في بيان، أنه سيتم نشر التفاصيل لاحقا، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية في نبأ عاجل.

فيما أشارت قناة «العربية»، إلى مقتل قاتل الطالبة إيمان إرشيد بعد أن أطلق النار على نفسه.

مقتل الطالبة إيمان في إحدى الجامعات بعمان

أثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد الخميس الماضي، في إحدى الجامعات الخاصة، شمال العاصمة عمان غضب الأردنيين، بسبب الجريمة البشعة التي دفعت القاتل لإطلاق 5 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة.

وشيع عدد كبير من الأردنيين، الجمعة جثمان الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، إلى مثواها الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد عمر بن عبد العزيز، بمسقط رأسها في قرية كفر الماء، جنوب غرب مدينة إربد، وشارك في تشييع الجثمان المئات من المواطنين.