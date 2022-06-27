جماهير أرسنال تطالب الإدارة بالحفاظ على محمد النني

حرصت شبكة yardbarker، على التواصل مع بعض مشجعي أرسنال، للحديث عن أوضاع الفريق اللندني والصفقات التي يحتاجها للمنافسة على البطولات والألقاب في الموسم المقبل، ليتصدر اسم محمد النني قائمة اللاعبين الذين ترغب الجماهير في الحفاظ عليها، مؤكدين أنّ الفريق لا يحتاج إلى صفقات جديدة في الفترة المقبلة بهذا المركز، مع وجود لاعب الفراعنة.

وطالبت جماهير أرسنال، إدارة النادي بالحفاظ على جميع العناصر التي تغطي منتصف الملعب، وعلى رأسهم محمد النني، بعد الأداء اللافت الذي قدّمه، مشددين على أنّ الفريق اللندني لا يحتاح لأي صفقات جديدة في هذا المركز، بعد التجديد لمحمد النني لمدة موسم وحيد.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا