محمد النني على أعتاب فنربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اتخاذ فريق فنربخشة، خطوة جديدة في طريق التعاقد مع محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الجانرز، خاصة بعد قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، دون أي مساعٍ من إدارة ناديه للتجديد.

وسافر علي كوج، رئيس فريق فنربخشة التركي، إلى إنجلترا قبل أسابيع، والتقى مع إدارة فريق أرسنال، في لندن؛ من أجل التفاوض على انتقال محمد النني، إلى صفوف فريقه، بداية من الموسم المقبل، ووفقًا لصحيفة «Sozcu» التركية.

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