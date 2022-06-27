معارض توت عنخ آمون تبهر العالم بعد مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته

حالة من الهوس بالفرعون الذهبي «توت عنخ آمون»، تجتاح العالم بالتزامن مع مئوية اكتشاف مقبرته في الرابع من نوفمبر المقبل، تزامنا مع افتتاح منتظر للمتحف المصري الكبير والذي سيجمع للمرة الأولى كنوز الفرعون الذهبي ويتجاوز عددها 5 آلاف قطعة في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض.

بتلك المناسبة تشهد عدد من دول أوروبا وأمريكا معارض افتراضية لآثار توت عنخ آمون تنقل الزوار لتجربة غير مسبوقة عن حياة وموت الفرعون الذهبي وتفاصيل مقبرته ومن المنتظر أن تحقق المعارض الثلاثة أرباح تقدر بالملايين خاصة بعد توقف مصر عن إرسال أي معارض تحوي مقتنيات لتوت عنخ آمون لعرضها حصريا عند افتتاح المتحف المصري الكبير.

9 قاعات بالصوت والضوء

عبر 9 قاعات، يقيم متحف ناشيونال جيوغرافيك، احتفالية لإحياء ذكرى حياة الحاكم المصري ورحلته إلى الحياة الآخرة كما تخيلها في كتاب الموتى وعلى جدران مقبرته التي تحتفظ بنقوشها منذ اكتشافها لأول مرة منذ ما يقارب 100 عام.

المعرض يحمل اسم «توت عنخ آمون التجربة الغامرة»، يؤكد على الجوانب غير المادية لأهمية الملك الصبي محورها هو رسم متحرك لرحلة الملك الميت إلى الحياة الآخرة، كما يتصور من النص المعروف باسم كتاب الموتى المصري.

إعادة الحياة لمقبرة توت عنخ آمون

ويستعرض المعرض بعض المساحات المصممة بشكل مثير للإعجاب والتي تستحضر المقابر والكهوف وغرفة دفن الفرعون، كاملة مع نسخة ضخمة من التابوت الحجري.

ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من المعروضات مبني على ما هو أكثر جوهرية من الصوت والضوء وسيتنقل المعرض بين كندا والولايات المتحدة.

استنساخ مقبرة توت عنخ آمون

كما تنظم مؤسسة «فاكتوم آرت»، في أوروبا معرضا يستنسخ مقبرة توت عنخ آمون وما يحيط بالمقبرة من أسرار وغموض ويعيد عرض مقتنيات تخص التحنيط والمومياوات في مصر القديمة.