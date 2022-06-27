جامعة أسيوط تشهد عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا

تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة الذي نظمته إدارة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة الكلية، والدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والطالب عبد الله سيد رئيس إتحاد الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، بمشاركة خريجين الدفعة الثالثة و أولياء أمورهم.

خريجو الدفعة الثالثة

وفي مستهل كلمته هنأ الدكتور شحاتة غريب خريجين الدفعة الثالثة وأولياء أمورهم والذين كان لهم الفضل في وصول أبنائهم لمرحلة التخرج لما تحملوه من الجهد والعمل والكفاح ليجنى ثماره عملهم اليوم.

وأكد أن كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية من العلامات البارزة للجامعة و الفريدة في الشرق الأوسط في تخصص و دعم صناعة السكر والمساهمة في تطويرها و كما أنها مقترنة بالمجتمع و التصنيع و الإنتاج و إعداد الأبحاث و الدراسات المختلفة في جميع الصناعات التكاملية و التي نفخر بها جميعاَ فضلاَ عن كونها كإحدى الكليات المتميزة في الأنشطة الطلابية و الذي يعكس الجهد المبذول من إدارة الكلية لدعم و خدمة طلابها.

إعداد خريج متميز قادر على المنافسة

وأشار نائب رئيس الجامعة أن رؤية و رسالة الجامعة تهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل و متطلباته و الذي يتماشى مع ما نعيشه اليوم و ما يعرف بعصر اقتصاد المعرفة و الذي يهتم ما يملكه الخريجين من أدوات و مهارات و قدرات متنوعة بجانب الشهادة الجامعية و الذي يأتي متوافقاَ مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة بمقومتها و مرتكزاتها الجديدة و تهيئة المناخ للجميع للمشاركة الحقيقة في نهضة و تقدم المجتمع.

مرحلة جديدة

كما هنأت الدكتورة دينا ممدوح أبنائها الخريجين بهده الاحتفالية والتي تكلل مجهود 4 سنوات من دراسة و جهد وتعب.

وقالت إن اليوم هو نهاية مرحلة مرت بكل ما فيها من تعب و مجهود وتحدى للانتقال إلى مرحلة جديدة ذات مسؤولية وتحدى أكبر يجد فيها كل طالب مجالاَ لتطبيق مع درسه والاستفادة منه في المستقبل.

توفير سبل الدعم و الرعاية للأنشطة الطلابية

وأشاد الدكتور طارق أبو المجد بدعم إدارة الجامعة المتواصل للكلية و توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لأبنائها الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية و برامجها التعليمية الى جانب تنظيم العديد من الرحلات العلمية و التثقيفية و العملية و كذلك حصول الكلية على العديد من المراكز المتقدمة خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية.

وفى كلمته نيابة عن خريجى الدفعة الثالثة توجه الطالب عبد الله سيد برسالة شكر وتقدير إلى إدارة الجامعة وإدارة الكلية لدعمها المتواصل وتوفير ما يلزم من مطالبات طلاب الكلية وحرصهم الدائم على المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما شهدت فعاليات الحفل أداء القسم لخريجي الدفعة الثالثة وتكريمهم.