تنسيق كلية التكنولوجيا جامعة الزقازيق 2021.. توافق خطة التحول الرقمي

أعلنت جامعة الزقازيق الحدل الأدنى لـ تنسيق كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق 2021، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» من الراغبين في الالتحاق بالكلية، التي تهدف إلى تحقيق التميز في مجال التعليم العالي التكنولوجي على المستوى المحلى والإقليمي والالتزام بالمعايير الدولية في المجالات التجارية والزراعية والصناعية.

تنسيق كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق 2021.. الأوراق المطلوبة

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق هو 291 درجة. والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة، وللذكور نموذج 2 جند.

تنسيق كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق 2021.. شروط القبول وقواعده

(أ) يُقبل ببرامج شعبة العلوم الزراعية الحاصلين علي الشهادات التالية:

1- الثانوية العامة (علمي علوم) ودبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وذلك عن طريق مكتب التنسيق بطابع تنسيق مستقل (كلية التكنولوجيا والتنمية – شعبة العلوم الزراعية).

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية مبارك كول.

(ب) يقبل ببرامج شعبة العلوم المالية والإدارية الحاصلين علي الشهادات التالية:

1- الثانوية العامة (بقسميها العلمي والأدبي)، ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وذلك عن طريق مكتب التنسيق بطابع تنسيق مستقل (كلية التكنولوجيا والتنمية – شعبة العلوم المالية والإدارية).

2- دبلوم المدارس الثانوية التجارية مبارك كول.3- دبلوم المعاهد الفنية التجارية بتقدير لا يقل عن جيد.

(ج) امتحان المعادلة:

يؤدي الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، والثانوية الفنية مبارك كول، امتحان معادلة في مواد: اللغة الإنجليزية، كيمياء، فيزياء، رياضة، أحياء، يعقد في مقر الكلية. ويعتبر اجتياز امتحان المعادلة شرطاً لقيد الطالب بالكلية في برامج الفنون التطبيقية الصناعية فقط.

(د) امتحان قبول في القدرات Competences والاستعدادات Aptitudes:

يؤدي جميع الطلاب المتقدمين للقبول بالكلية (الثانوية العامة، ومعاهد إعداد الفنيين، والدبلومات الفنية، ودبلومات المدارس الثانوية مبارك كول، والدرجات الجامعية)، اختبارا في القدرات الفنية والابتكارية يعقد في مقر الكلية. ويعتبر اجتياز امتحان القبول شرطا لقيد الطالب بالكلية في برامج الفنون التطبيقية الصناعية فقط.

(هـ) قبول الخريجين الحاصلين على درجات جامعية أو ما يعادلها، ويرغبون في الحصول على بكالوريوس التكنولوجيا في أحد التخصصات التي تقدمها الكلية، وكذا الطلاب المحولين من برامج التعليم الأخرى بجامعة الزقازيق أو الجامعات الأخرى يكون بالشروط التالية:

1- الالتزام بتطبيق الفقرات السابقة للقبول بالكلية طبقا لهذه اللائحة (الفقرات: أ، ب، ج، د، هـ)، بما فيها اختباري المعادلة والقدرات والاستعدادات الذين يعقدا بالكلية.

2- يتحدد المستوي الذي يقيدون به وفق لما أنجزوه من «ساعات معتمدة» في مقررات مناظرة تقدمها الكلية كمقررات إجبارية سواء أكانت متطلبات جامعة أو كلية، ولا يسري ذلك علي متطلبات التخصص.

3- عمل مقاصة علمية لتحديد المقررات التي يمكن إعفائهم من دراستها والامتحان فيها، وتلك التي يجب عليهم دراستها، فضلاً عن استيفاء كافة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص الذي تقدمه الكلية.

(و) يقبل الطلاب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.