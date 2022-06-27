طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022.. تعرف على الخطوات

خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر، من الأمور التي تشغل بال الكثير من المدرسين العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يعد من أهم المستندات والأوراق التي يجب تقديمها للجهات المختصة للترقي في السلم الوظيفي، وهي تتطلب اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية، خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022 من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

طريقة استخراج بيان حالة معلم

وحتى يتمكن معلم الأزهر من استخراج بيان حالة معلم يجب اتباع الخطوات الآتية:

- في البداية يقوم المعلم بالدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم اختيار بيان حالة معلم، أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- سيطلب في الصفحة التالية تحديد بعض البيانات الرئيسية وهي كالآتي:

* نوع المستخدم «معهد أزهري، منطقة أزهرية، مدير النظام، معلم».

* الرقم المسلسل للمعلم الإزهري

* كلمة السر التي يحصل عليها من المعهد الذي يعمل فيه.

- أخيرًا الضغط على «تسجيل الدخول»

سوف يظهر أمام المستعلم الاستمارة الخاصة ببيان حالة المعلم والتي تحتاج لاستيفاء البيانات الشخصية والوظيفية قبل طباعتها.

خطوات طباعة بيان حالة معلم

بعد الوصول إلى بيان حالة المعلم على الموقع، وقبل طباعتها يجب على المستعلم القيام بعدة خطوات وهي كالآتي:

- إدخال البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي للمعلم، في الخانات الشخصية المطلوبة.

- في الجزء الثاني يجب كتابة التفاصيل والبيانات الوظيفية للمعلم.

- كتابة المؤهلات الدراسية التي حصل عليها المعلم بالكامل، خاصة إذا كانت هناك شهادات إضافية.

- بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات والتأكد من حفظها يمكنك الضغط على «طباعة الاستمارة».

وبعد الحصول على نسخة من صحيفة أحوال معلم بالأزهر 2022، يقوم بالتوقيع عليها، ثم يتوجه بعدها المتقدم إلي إدارة النظام للحصول على توقيع من رئيس القسم وختمها.