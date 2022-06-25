لجنة الترقيات بـ«إعلام الأزهر» تمنح الدكتورة جيهان يحيى درجة الأستاذية
كتب:
أحمد البهنساوى
11:19 ص | السبت 25 يونيو 2022
لجنة الترقيات برفقة الدكتورة جيهان يحيى
قررت اللجنة العلمية الدائمة للترقيات العلمية لقطاع الإعلام بجامعة الأزهر ترقية الدكتورة جيهان يحيى إلى درجة أستاذ في الإذاعة والتلفزيون.
إعلام الأزهر
وبحسب بيان عن كلية الإعلام بجامعة الأزهر فقد ضمت اللجنة العلمية الدائمة كل من:
- الأستاذ الدكتور علي عجوة أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة «رئيسا للجنة»
- الأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الأستاذ الدكتور جمال النجار أستاذ الصحافة والنشر بجامعة الأزهر وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة النهضة ومقرر اللجنة العلمية «مقررا للجنة».
- الأستاذ الدكتور محمد معوض أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة عين شمس وعميد معهد الجزيرة للإعلام السابق.
- الأستاذة الدكتورة اعتماد خلف معبد أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس.
- الأستاذة الدكتورة فاتن الطنباري أستاذ الصحافة والنشر بجامعة عين شمس.