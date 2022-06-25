لجنة الترقيات بـ«إعلام الأزهر» تمنح الدكتورة جيهان يحيى درجة الأستاذية

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.