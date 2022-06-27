أزهريون يردون على سعد الهلالي: الحجاب فريضة محكمة مثل الصلاة

خرج أزهريون للرد على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول فرضية الحجاب حيث قال «إنه لا يوجد نص يؤكد فرضية الحجاب وأن الآية التي يستخدمها البعض لغسيل مخ المرأة عن الحجاب: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، لا يُقصد بها غطاء الرأس، فالجلباب بيتلبس إزاي.. من عند الرقبة لتحت ولا من فوق، إذًا مفيش الرأس»، كما شكك في صحة حديث الحجاب الذي يقول إنه إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها، وقال الهلالي إن هذا الحديث لم يظهر إلا بعد وفاة الرسول بنحو 240 عامًا، وهو حديث ضعيف.

وكيل الأزهر السابق يرد على من يشكك في فرضية الحجاب

وأكد أزهريون أن ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي ليس صحيحًا، ولا يمكن إنكار فرضية الحجاب، حيث قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول فرضية الحجاب: «الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولا ينكر فرضيته إلا جاهل ضال، فقد أجمع على فرضيته علماء المسلمين في كل العصور، فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم».

ومن جانبها ردت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، على من يشكك في فرضية الحجاب قائلة: «لما ربنا يقول لنا في كتابه العزيز بالنص كأمر إلهي للمؤمنات (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) {النور آية ٣١} يعني إيه الآية؟ يعني غطاء الرأس للمرأة يجب أن يغطي فتحة الصدر لأنهم كلهم من زينة المرأة اللي يحرم أن يراها أحد».

وتابعت: «ولما يحط الجملة دي بين جملة مكررة نصها (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا)، وطبعا كلنا متفقين على إن من زينة المرأة إيه؟ من زينة المرأة شعرها، طبعًا في زينة تانية لكن للانتباه والتأكيد يعني شعرها ده وفتحة صدرها اللي من زينتها ده ما يظهر إلا لمين؟ (إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ..) النور آية ٣١».

معنى الآية 31 في سورة النور علاقتها بالحجاب

واستكملت: «بعد كده يعرفنا إن الملابس لازم تبقى طويلة ومغطية الزينة اللي على كعب الرجلين للمرأة فيقول في نفس الآية لأنها آية واحدة بتتكلم عن ملابس المرأة فيقول للمؤمنات (..وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) النور، يعني من خالف ذلك أو يخالف ذلك فهو مرتكب لذنب كبير يستوجب التوبة منه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون».

واستطردت: «تعالوا بقى نقرأ الآية كلها (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) {31} النور، يعني ده مش كلام علماء ده كلام ربنا في القرآن الكريم».

واختتمت: «يبقى بعد كلام ربنا حرام عليكم لما تسمعوا لكلام من يقول غير ذلك أو تروجوا له وتنشروه وحسبي ربي فيمن لا يتقيه».