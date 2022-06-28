حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها، ونشرت فتوى عبر بوابتها الرسمية، تتناول فيها الحكم، إذ تلقت سؤالا يقول: هل الزواج ينقص أهلية الزوجة ويمنعها من التصرف في مالها ؟، وقد أجابت الدار عن السؤال في الفتوى رقم 16020.

حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها

وعن حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها، قالت الدار في فتواها، إن الزوجة ‏ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد ‏عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف ‏فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج ‏أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن ‏والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ‏ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه ‏التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل ‏كل ما كانلها من هذه الحقوق قبل الزواج ‏ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة ‏الغراء في ذلك.

أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين

وفي سياق منفصل، نشرت الإفتاء فتوى آخرى توضح أثر الزواج على الذمة المالية للزوجين، وحملت الفتوى رقم 13109، وقالت الدار في فتواها: "من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه". فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.

لا يحق للزوج أن يتحكم في تصرفات زوجته المالية بموجب عقد الزواج في الإسلام

وأضافت الإفتاء: "وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء".

ذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا

وتابعت: ذمة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.ويجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.