هل صك الأضحية ثواب أم صدقة؟.. دار الإفتاء تجيب

يبحث الكثيرون عن ثواب صك الأضحية، وهل صك الأضحية ثواب أم صدقة؟ لاسيما أن الكثيرين يصعب عليهم شراء الأضحية وأداء التضحية بأنفسهم، ويفضلون شراء صك الأضحية للحصول على ثواب الأضحية إلا أنَّهم يتشككون في أنها ثواب أم صدقة، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها حول سؤال يقول هل صك الأضحية ثواب أم صدقة؟

ثواب صك الأضحية

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال لأحد المتابعين في بث مباشر سابق على صفحة دار الإفتاء يقول فيه: «هل يعد شراء صك الأضحية مساويًا في الثواب كمن اشترى الأضحية وذبحها، أن يعد بهذه الطريقة صدقة؟»، مؤكّدًا أنَّه ليس من شروط الأضحية أن يذبح المسلم الأضحية بنفسه أو حتى أن يكون حاضرًا لحظة ذبح الأضحية، فعلى هذا يمكن أن يذبح للمسلم لنفسه، كذلك يمكن أن يأتي بجزار ليذبح له، أو شخص غيره للذبح عنه، وكذلك يجوز توجيه جهة رسمية للذبح له وتوزيع اللحم بدلا منه، وعلى هذا فإنه فى حالة شراء الإنسان صك أضحية فيأخذ بهذا ثواب المضحي.

الأضحية وتقسيمها

وأشار إلى أنَّ الأضحية معناها هي الذبيحة التي يذبحها المسلم في أيام عيد الأضحى وهم يوم العيد والثلاث أيام التالية له، وهي ما تسمى أيام التشريق، وتكون من الحيوان المباح للمسلم الأضحية به في هذه الوقت، مؤكّدًا أنَّ الشرع الحنيف أجاز للمضحي أن يخرج الأضحية كاملًا عنه سواء كان هذا عند ذبحه لنفسه أو ذبحه عن الغير وكذلك يجوز تفويض أي جهة موثوق لها أو جمعية خيرية لتوزيع الأضحية كاملا عنه علي الفقراء والمساكين.

وتابع: «الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن».