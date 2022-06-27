الديوان الملكي البحريني يرحب بزيارة الرئيس السيسي غدًا: لقاء يعزّز الأخوة

استعد الديوان الملكي البحريني، اليوم الاثنين، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، غدًا الثلاثاء، كما أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة من يستقبله فور وصوله البلاد.

زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين

وبحسب بيان وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، ذكر الديوان الملكي البحريني أنّ البلاد رحبت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تُعقد مباحثات بين الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الزيارة، تتناول العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما سيتناول الرئيسان آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

العلاقات المصرية البحرينية

وأشار إلى أنّ زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيدة القائمة بين مصر والبحرين، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح الشعبين الشقيقين، متمنيًا التوفيق لجهود القيادتين الحكيمتين لرفعة وتقدم وازدهار بلديهما الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.