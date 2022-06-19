حسين هريدي: زيارة ملك البحرين لمصر جاءت تمهيدا للقمة المرتقبة الشهر المقبل

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن القمة الثلاثية التي جرى عقدها في مصر اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين، في شرم الشيخ، جاءت لبلورة رؤية عربية مشتركة، يتفق عليها الجميع قبيل القمة المزمع عقدها مع الرئيس الأمريكي جون بايدن، في 16 من الشهر المقبل بجدة في المملكة العربية السعودية، «الدول العربية تسعي لبلورة رؤية عربية مشتركة، حيال مختلف القضايا».

هريدي: يجب تكوين رؤية مشتركة

أضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الـ9 دول العربية، التي ستشارك في القمة، فستكون أول قمة تجمع الرئيس جون بايدن مع الدول العربية، فيجب أن يكون لتلك الدول رؤية مشتركة بالنسبة للقضايا التي حددها الجانب الأمريكي لتلك القمة.

هريدي: سيجري طرح الأجندات المختلفة

واستطرد: «نحن في انتظار الأجندة العربية التي سيجرى عرضها في القمة المرتقبة خلال الشهر المقبل، كما يوجد مسؤولية على الدولة المضيفة، وهي المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من القضايا التي تريد أمريكا بحثها ومنافشتها مع زعماء الـ9 دول العربية، منها 6 دول في مجلس التعاون الخليجي، منها الإندماج الإقليمي في الأطر الاقتصادية والأمنية».