السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة شهداء الواجب

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين.

السيسي يدعو للشهداء

دعا السيسي، المولى عز وجل، أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.