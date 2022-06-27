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محمود مسلم

السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة شهداء الواجب

كتب:

محمد أبو عمرة
06:18 م | الإثنين 27 يونيو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين.

السيسي يدعو للشهداء 

دعا السيسي، المولى عز وجل، أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.