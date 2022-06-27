حكم الصلاة دون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة.. دار الإفتاء توضح

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، تتناول حكم الصلاة دون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة، وأجاب عن السؤال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، حيث نص السؤال على الآتي: «قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟».

حكم الصلاة دون وضوء بعد الاغتسال

ورد الدكتور نصر فريد واصل على حكم الصلاة دون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة، عبر موقع دار الإفتاء، وقال إن من المقرر شرعًا أنَّ الوضوء داخل تحت الغُسْل، وأنَّ نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها؛ وذلك لأنَّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فيدخل الأقلّ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه.

دار الإفتاء

واستشهد مفتي الجمهورية السابق، في رده على سؤال يتعلق بموضوع حكم الصلاة دون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة عبر موقع دار الإفتاء بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَتَوَضَّأ بَعد الغُسْلِ". وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لرجل قال له: إنِّي أتوضأُ بعد الغُسْلِ، فقال له: "لَقَدْ تَعَمَّقْتَ».

واختتم الدكتور نصر فريد واصل فتواه بقوله: «بناءً عليه فإنَّ صلاة السائل على الجنازة بعد الاغتسال من الجنابة دون وضوء صحيحةٌ، والله سبحانه وتعالى أعلم».