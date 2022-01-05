هل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

يحتاج البعض إلى قراءة القرآن من الهاتف أثناء السفر، ومن الممكن ألا يكون على وضوء، وذلك يطرح تساؤلا مهما حول حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإجابة على استفسارات المتابعين، وتعرض «الوطن» حكم قراءة القرآن من الهاتف وهل يحتاج إلى وضوء.

قراءة القرآن تحتاج إلى طهارة

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن من العبادات التي تحتاج إلى طاهرة، وإذا كانت قراءة القرآن من المصحف فالطهارة تكون في هذه الحالة واجبة، وذلك لأن قراءة القرآن على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، تحتاج إلى طهارة وذلك لقوله تعالي «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على «فيسبوك»، أن قراءة القرآن من الهاتف أو الكمبيوتر أو التابلت، أو أي شيء من الوسائل الحديثة لا يشترط فيها أن يكون الإنسان على وضوء، وذلك لأن القارئ لا يمس المصحف ولا يلمس أوراقه، وإنما يلمس الشاشة الضوئية التي يقرأ منها، وهذا لا يلزم له الطهارة.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت في فتوى سابقة على موقعها الالكتروني، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولكن الأولى الأخذ بوجوب الطهارة لمس المصحف، ولكن إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء وهو جواز قراءة القرآن بدون وضوء.