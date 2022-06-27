المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022.. «الأزهر» يعلن الشروط والجوائز

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، شروط وجوائز المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022 وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك انطلاقًا من دورها المعرفي والتوعوي، حيث ستكون المسابقة إلكترونية، تحت عنوان «المسابقة الثقافية للحج والعمرة».

رسالة المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022

وتهدف المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022، التي أطلقتها مشيخة الأزهر، إلى رفع الوعي الديني لدى أفراد المجتمع بما يتناسب مع المنهج الإسلامي المعتدل، وتأتي برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف عام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورئاسة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والإشراف التنفيذي الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات.

أهداف المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022

وقال الأزهر الشريف، إن أهداف المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022، تكون لفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة وشعيرة الأضحية، كما تشمل ربط كل أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة عن تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله، كما تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المختلفة على القراءة والمطالعة بالإضافة إلى اقتناء المكتبات.

شروطُ المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022 وضوابطها

كما أعلنت مشيخة الأزهر، شروط المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022 وضوابطها حيث تدور المسابقة حول «مناسك الحج والعمرة، وشعيرة الأضحية»؛ وتم وضع كتابي «دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي»لاستقاء المعلومات منهما، حيث أن الإجابة عن الأسئلة في هذين الكتابين يشترط تحميل المتسابق لهذين الكتابين، واللذين سيتم نشرهما بصيغة «بي دي اف»على بوابة الأزهر الإلكترونية قبل موعد المسابقة.

وضمت الشروط الآتي:

1- ألا يقل سن المتسابق عن 12 عاما.

2- أن يكون المتسابق مقيمًا على أرض مصر أيا كانت جنسيته.

3- استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

4- الإجابة على كل الأسئلة المطلوبة.

5- التأكد من إرسال الإجابة بالضغط على «إرسال/ Submit».

موعد المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022

كما أعلن الأزهر الشريف، موعد المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022، حيث أكد أنه يتم نشر رابط أسئلة المسابقة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من بداية شهر ذي الحجة المقبل، على أن يتم غلق رابط الأسئلة في نهاية هذا الشهر.

جوائز المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022

أما عن جوائز المسابقة الثقافية للحج والعمرة 2022، فهي عبارة عن مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، ومن المقرر أن توزع الجوائز على الـ50 فائزًا الأوَل.