أداب الأضحية وسنن الحج.. الإمساك عن قص الشعر والأظافر

يقترب موعد الحج، والأيام العشر من ذي الحجة، ويبقى السؤال كل عام ماذا يفعل من ينوي الحج هذا العام؟، وماذا يفعل من يعتزم ذبح الأضحية هذا العام؟، وماذا يفعل من لم يحج أو سيضحي؟، وأجاب عن هذه التساؤلات الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

أمور مستحبة على المضحي فعلها قبل عيد الأضحى

وقال «الأطرش»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «على من يعتزم التضحية في عيد الأضحى، هناك أمور يستحب فعلها قبل التضحية، أولها، إمساك المضحي عن قص شعره وأظافره من ليلة الأول من ذي الحجة حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ».

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن المضحي يرتبط الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيها أجر وثواب، كما عليه أن يقلدها أي تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، ويـُجَلِّلها أي إلباس الدابة، هو ما تغطى به الدابة لصيانتها قياسًا على الهدي، لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

آداب الأضحية

وتابع الأطرش على المضحي قبل عيد الأضحى، أن يسوق الأضحية إلى مكان الذبح سوقًا جميلًا لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

أما من نوى الحج هذا العام، قال الأطرش، عليه أن يتأدب بأداب الحج، وأن يعرف جيدا أركان الحج، وكذلك شروط الحج، لكي لا يفعل أي شئ خطأ ينقص من شعيرته والفريضة التي نوى أن يؤديها.

أركان وشروط الحج

وأوضح الأطرش، أن أركان الحج، هي الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، أما عن شروط الحج، هي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، ووجود الزاد والراحلة، وقوة البدن، وخلو الطريق من المهلكات، وإمكان المسير إلى مكة بحيث يدرك وقت المناسك خاصة الوقوف بعرفة.

آداب الحج ومستحباته

ومن آداب الحج ومستحباته، شدد على ضرورة التوبة من جميع الذنوب، وتخير الرفقة الصالحة، والإكثار من ذكر الله تعالى، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

سنن الحج

ومن السنن التي على الحاج فعلها أو من ينوي السفر إلى الحج، الاغتسال والتطيب قبل الإحرام، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والمبيت بمزدلفة ليلة عاشر ذي الحجة، والدعاء عند المشعر الحرام.

سنن لمن لا يضحي أو لا يستطيع الحج

وعمن لم يستطيع الوقوف بعرفه ولا التضحية، قال الأطرش: «عليه أن يقف على حدود الله الذي عرفه، وأن يدعو لنفسه ولأهل بيته في الليالي العشر أو صيام العشر من ذي الحجة، وأن يكثر من الدعاء في يوم عرفه فهو يوم ترفع فيه الأعمال وتقبل فيه الدعوات لأن الله يتنزل فيه على الأرض».