«مخرطة ومثقاب ومسدس رش».. أدوات تصنيع طلمبات المياه وتحقيق أرباح مذهلة

يمكنك امتلاك مشروعك الخاص لتصبح «مليونير»، خلال سنوات قليلة، وذلك عبر مشروع لتصنيع طلمبات المياه بأبسط الإمكانات المتوافرة حولك في البيئة، فبحسب دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصل صافي أرباح المشروع إلى 80 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 200 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

مليون جنيه إيرادات من مشروع تصنيع طلمبات المياه

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقع لطلمبات المياه قد يصل إلى 500 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنة بحجم مبيعات يتخطى المليون جنيه بنهاية العام الخامس.

زيادة الطلب المحلي على مضخات المياه يضمن ارتفاع الأرباح

كما أوضحت الدراسة أن قِصر فترة استرداد تكاليف مشروع تصنيع الطلمبات وارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يصل إلى أضعاف ما يتم إنفاقه، بجانب زيادة الطلب المحلي على المنتج من تصنيع وإنتاج مضخة مياه يدوية بتقنيات غير معقدة في الإنتاج باستخدام أحدث المعايير العلمية في عدم تلوث البيئة وخفض التكلفة الإنتاجية، أبرز مميزات مشروع تصنيع مضخات مياه يدوية.

تمويل 65% من تكاليف المشروع بقروض بنكية والسداد على 7 سنوات

وكشفت الدراسة المالية لمشروع تصنيع مضخات المياه عن وصول الاستثمارات الكلية خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط إلى نحو 170 ألف جنيه، يمكن تمويل 65% من التكاليف عبر الحصول على قرض بنكي بضمان المشروع في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5%، والسداد على أقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات.

المشروع الواحد يساهم في تشغيل 4 أفراد

وبحسب الجهاز الحكومي، فإنَّ المشروع الواحد يساهم في تشغيل 4 عمال بصفة دائمة، فيما لا تتجاوز دورة الإنتاج الواحدة شهر، مع توصية بالقدرة التنافسية العالية للمنتج بالسوق المحلي لرخص أسعار الطلمبات وسهولة استعمالها والإقبال عليها من سكان المناطق الريفية.

ما يجب مراعاته عند تصنيع الطلمبه لضمان الربح

فيما يجب مراعاة صاحب النشاط عند تصنيع طلمبات المياه، جودة المنتج وبساطة التصميم، وسهولة التشغيل، وتجانس الألوان، ومتانة الطلمبات وطلائها بدهانات عازلة تمنع الصدأ، والتغليف الجيد للمنتج النهائي وعرضه بأسعار تنافسية ومناسبة، وذلك لضمان ربحية المشروع وفقا لتوصيات دراسة الجدوى.

ولا تزال مضخات المياه اليدوية تستخدم في الريف والمناطق الصحراوية والأراضي المستصلحة لاستخراج المياه الجوفية بمعدل 200 جالون في الساعة، بشرط توافر مياه جوفيه على عمق قريب من سطح الأرض لا يتجاوز 15 مترا، كما ينتشر استعمالها في المناطق التي لا تتوافر بها شبكات المياه النظيفة.

وأشارت الدراسة إلى بساطة الآلات والمعدات اللازمة لتصنيع طلمبات المياه، من «مخرطة عامة، ومثقاب فريزة، ومنجله، وسندال حديد، وتزجة تجميع، وحجر جلخ محمول، وضاغط هواء، ومسدس رش، وعدد يدوية»، بجانب بعض الخامات المتوفرة في البيئة المحلية، مثل «حديد زهر مسبوك، ونحاس، وكاوتش، وألومنيوم وبريمر طلاء، ومواد تعبئة، وطلاء خارجي».