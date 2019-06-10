تنفذ وزارة الإسكان مجموعة مشروعات في الجيزة، لمواكبة الاستهلاك المضاعف نتيجة التوسعات العشوائية التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.

وتستعرض "الوطن" تلك المشروعات:

مشروعات جرى الانتهاء منها:

وفقا لما صرحت به وزارة الإسكان، فهناك مشروعات جرى الانتهاء منها وهي:

- توسعات محطة مياه الصف، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 85 مليون جنيه، لخدمة نحو 250 ألف نسمة.

– توسعات محطة العياط، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 80 مليون جنيه، لخدمة نحو 300 ألف نسمة.

– استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه إمبابة وتنفيذ بعض التعديلات ورفع كفاءة المحطة مما أدى إلى زيادة إنتاجية المحطة بمقدار 100 ألف م3/يوم.

– محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 313 مليون جنيه، لخدمة نحو 400 ألف نسمة.

- يجري الانتهاء من تجارب التشغيل بالمرحلة الأولى من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بجانب ما تقوم به شركة مياه الشرب بالجيزة، من تعديلات في الخطوط الرئيسية والفرعية لإعادة توزيع المياه وسد العجز بالمناطق المتضررة.

مشروعات في مراحل مختلفة من التنفيذ:

- يجري تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة 394 ألف م3/يوم، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لخدمة نحو 2 مليون نسمة، وبلغت نسبة تغطية محافظة الجيزة بمياه الشرب نحو 98.5%.

- ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها لحل أزمة نقص المياه بمناطق متفرقة بالمحافظة، مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم، بتكلفة 640 مليون جنيه "جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 80 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في نهاية ديسمبر المقبل"، لتدعيم المحطة القائمة.

وذلك باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة التي توفر الطاقة الكهربائية المستهلكة بالتشغيل، ومشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، لتدعيم المحطة القائمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وبدء تجارب التشغيل في 30- 6- 2019.

- مشروع محطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، بتكلفة 286 مليون جنيه، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر بدلاً من الآبار القائمة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 30- 9- 2019.

- مشروع محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 365 مليون جنيه، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم.

- وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 31- 12- 2019.