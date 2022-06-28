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مدبولي يهنئ السيسي والحكومة والشعب بذكرى 30 يونيو: سنواصل العمل لرفعة الوطن

كتب:

محمد مجدي
11:53 ص | الثلاثاء 28 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو.

30 يونيو علامة فارقة في التاريخ المصري

واكّد رئيس الوزراء أنَّها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.

30 يونيو شهدت انتفاضة الملايين ضد مخططات طمس هوية الوطن

وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية ورفعة الدولة المصرية وتعزيز مكانتها في الدوائر الإقليمية والعالمية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.