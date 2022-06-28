عاجل.. رئيس الوزراء: مصر حريصة على تعزيز التعاون العربي المشترك

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، إلى سياسة مصر الخارجية، واللقاءات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة عرب.

وأشار «مدبولي»، خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مصر، والتحرك الخارجي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين.

تعزيز التعاون العربي المشترك

وأكد حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء في الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقيات بـ 7.7 مليار دولار.

ملف المناخ يحظى باهتمام عالمي

وأكد رئيس الوزراء مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في إطار التنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يُكرس دور مصر في ملف المناخ الذي يشغل الذهن العالمي، ويحظى باهتمام الدول والحكومات.