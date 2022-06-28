عاجل.. مدبولي يكلف بتوفير احتياطات إضافية من القمح والزيت والسلع

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أنَّ هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، نتائج زيارته مطلع هذا الأسبوع إلى محافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، في مواقع العمل والتنفيذ، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، التي تخدم المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له.

آليات تنفيذ استراتيجية دعم سياسات المنافسة

كما أشار مدبولي إلى الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، الذي عقد أمس، وشهد بحث آليات تنفيذ استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، كأحد أهم أدوات تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.