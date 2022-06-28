احذر عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص: حبس سنة مع الغرامة

حظر القانون المصري حمل الأسلحة البيضاء مثل «السكين» دون ترخيص ودون غرض للعمل بها مثل «الجزارين»، ويطالب عدد من نواب البرلمان بضرروة تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، موضحين أن العقوبة المقررة بالقانون الحالي ليست رادعة بالشكل الكافي.

وقال محمد عبدالمجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض لا تقل عن شهر بحيث تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الغرامة، ونلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أنه بعد الحوادث الأخيرة فإن العقوبة يجب أن تكون السجن وليس الحبس وخصوصًا اذا كان تم استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس ٣ سنوات ولكن السجن من ٣ سنوات حتى المؤبد.

عقوبة حيازة السلاح الابيض

وحظر القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على المواطنين.

وتنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.

قانون تغليظ العقوبة

وفي وقت سابق، تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، حيث إن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصري تهديدًا مباشرًا، ويُساهم التعديل بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، وخاصة أن تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.