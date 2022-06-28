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«الصحفيين» تعلن تلقي طلبات الأعضاء للحصول على تأشيرات الحج والعمرة

كتب:

أحمد البهنساوى
01:45 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
الحج والعمرة

الحج والعمرة

أعلنت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين تلقي لجنة الحج والعمرة طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الحج وذلك بعد موافقة السفارة السعودية على منح النقابة 5 تأشيرات حج.

الحج والعمرة

وقالت لجنة الحج والعمرة في بيان لها إنَّه يتمّ تنفيذ التأشيرات الخمس وفق الضوابط التالية:

1- ألا يزيد السن عن 65 عامًا.

2- استكمال التحصينات الأساسية للقاحات المعتمدة ضد فيروس «كوفيد-19»، الحمى الشوكية.

3- تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا خلال 72 ساعة من السفر.

4- الحصول على تأمين تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس «كوفيد -19» خلال الإقامة في المملكة فى موسم الحج.

5- اختيار إحدى الباقات المتعلقة بخدمات النقل والإقامة والإعاشة المناسبة وسداد قيمتها وبعدها يتمّ إصدار التأشيرة بدون تكلفة تذكرة الطيران.

نقابة الصحفيين

وقالت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين إنَّه يبدأ تقديم الطلبات مرفق بها صورة كارنيه النقابة وجواز سفر حديث من اليوم الثلاثاء(28 يونيو) وغدا الأربعاء 29 يونيو، نظرًا لضيق الوقت تجرى قرعة علنية بنفس اليوم في تمام الساعة 4 عصرًا بالدور الرابع.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.