وزارة الحج والعمرة السعودية تعلق على سبب تغيير باقات حجاج الداخل

ردت وزارة الحج والعمرة في السعودية على استفسارات عديدة، أمس، بشأن سبب تغيير الباقات التي اختارها عدد من حجاج الداخل في السعودية بعد ظهور نتائج قرعة الحج.

سبب تغيير وزارة الحج والعمرة لباقات حجاج الداخل

وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت أن السبب هو أن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات المفضلة مسبقا لدى المرشحين من حجاج الداخل.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه حرصا منها على منح فرصة أخرى فقد تم ترشيح باقة أخرى من خلال المُتاح منها بنظام القرعة أيضاً لحجاج الداخل، حيث سيكون للمرشح الخيار بقبول الباقة التي رشح لها أو انتظار القرعة القادمة حال الترشح للحج.

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن نتائج قرعة حجاج الداخل

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الأول، نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل، مضيفة أنه تم الانتهاء من فرز وترشيح حجاج الداخل، وتم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية أن من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة من حجاج الداخل، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي.

وزارة الحج والعمرة تكشف عن أعداد طلبات حجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد كشفت مسبقًا عن تسجيل 297,44 طلبا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين «حجاج الداخل».

وبحسب وزارة الحج والعمرة بشأن طلبات حجاج الداخل، فمنها 62% لفئة الذكور و38% للإناث، موضحة أن إجمالي الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق «اعتمرنا»، والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، موضحة أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمؤهلين تمهيداً لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن فئة الشباب من 31 – 40 عاماً شكلت النسبة الأعلى بين إجمالي الطلبات لحجاج الداخل، بواقع 38%، وتليها الفئة العمرية من 21 – 30 عاماً بنسبة 23%.