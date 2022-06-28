«نرعاك في مصر».. أول علامة تجارية تروج للسياحة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تسجيل العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمبادرتها ومشروعها للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وهو ما يحقق الرواج والانفراد للعلامة التجارية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

خلق هوية مستقلة لمبادرة السياحة العلاجية

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أن تسجيل العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، من شأنه خلق هوية مستقلة لمبادرة السياحة العلاجية بما يبرز مستوى الخدمة الطبية العلاجية والفندقية المتميزة التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها المختلفة بالمحافظات، فيما يسهم تسجيل العلامة التجارية في خلق المصداقية لدى المنتفعين أو متلقي الخدمة الطبية، بما يحقق رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المتميزة والتي تضاهي المستويات العالمية.

واستكمل البيان: «بموجب تسجيل العلامة التجارية يتم منح الهيئة العامة للرعاية الصحية، شهادة معتمدة مع حمايتها لمدة عشر سنوات، تعطي الحق للهيئة في امتلاك العلامة التجارية والترويج لها محليًا وإقليميًا ودوليًا».

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كافة الجهود المبذولة لتسجيل العلامة التجارية نرعاك في مصر كأول علامة تجارية تمتلكها الهيئة للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، من خلال تكامل المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء مع سياحة العلاج سواء كانوا الوافدين من دول القارة الأفريقية أو من شتى أنحاء العالم، وذلك استنادًا على عوامل الجذب السياحية في مصر كالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة، ووفقًا لخطة الهيئة، تستحوذ منشآت هيئة الرعاية الصحية على ثقة الوافدين أو المقيمين الأجانب من خلال مستشفياتها التي ستصبح مقصدًا للعلاج .

تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين

وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية، حيث تعد العلامة التجارية إشارة تميز للخدمة التي يتم الترويج لها، وهي حجر الأساس من أجل بناء هوية للسياحة العلاجية مصر وخارجها، بما يحقق ثقة متلقي الخدمة، ويحقق كسب ولائهم ويعزز دور الهيئة في الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية من مستوى الخدمة الطبية المتكاملة والمتميزة للوافدين الأجانب تحت شعار نرعاك في مصر.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، بهدف استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وذلك استنادًا على القوى البشرية والكفاءات من الفرق الطبية وفي كل التخصصات الطبية من العاملين بالهيئة بكافة منشآتها فضلًا عن التجهيزات العالمية بمنشآت الهيئة والتي تسهم بدورها في استقطاب الوافدين من شتى دول العالم، مرتكزًا على دور مصر السياحي والتاريخي الذي يجذب الوافدين، بما يهدف إلى تحقيق موارد مالية ذاتية للهيئة تحافظ في النهاية على استدامة التدفقات المالية بما يضمن استمرارية جودة الخدمة الطبية.