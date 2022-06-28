«القومي للحوكمة» يعرض تجربة مصر في تمكين الشباب خلال مؤتمر منظمة التعاون والتنمية

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، حول تمكين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انعقد في إيطاليا خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

تمكين الشباب في صنع القرار

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى عرض المعهد قصص نجاح مصر وممارساتها الجيدة على المستوى الدولي فيما يتعلق بتمكين الشباب ومشاركتهم الفعالة في عملية صنع القرار في مصر وفي وضع وتعديل رؤية مصر 2030 خلال المؤتمر، حيث شارك في المؤتمر نيابة عن المعهد الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي، ومي حسني، محلل سياسات ومنسق مشروعات.

وأضافت «شريف»، أن مصر قامت لأول مرة بالمشاركة في تقرير الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «الشباب في قلب العمل الحكومي»، وهي مراجعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يحلل التقرير ترتيبات وممارسات الحوكمة الحالية في 10 حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ثلاثة مجالات «تنفيذ سياسات شبابية مشتركة ومتكاملة» و«تقديم الخدمات للشباب من خلال توطيد التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة»، و«بناء القدرات الإدارية والمؤسسية لتعميم وجهات نظر وآراء الشباب في صنع السياسات وتشجيع مشاركة وتمثيل الشباب في الحياة العامة والسياسية».

ويعرض التقرير تجارب حكومات مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ومن جانبها، أشارت الدكتورة دينا طلعت خلال المؤتمر إلى أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر 2030، والتي تتحقق بالتكامل والتعاون والمشاركة بين كافة أفراد ومؤسسات المجتمع، لذا عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على نشر وتعزيز ثقافه الاستدامة في المجتمع، فأطلقت برنامج سفراء التنميه المستدامة «كن سفيرا»، والذي يهدف إلى نشر أهداف التنمية المستدامة وتوطينها في كافة القطاعات، ويستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية الشابة في التنمية المستدامة.

مشاركة الشباب والفتيات من ذوي الهمم

واستعرضت مي حسني، برنامج «صانعي سياسة الشباب» لتمكين الشباب، وهو برنامج تدريب وطني للشباب وسيتم تنفيذه في إطار التعاون مع OECD، ويتضمن مشاركة الشابات والشباب ذوي الهمم بشكل ملموس لتدريبه وتأهيله ليكون قادرًا على بدء أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية إدراج الشباب ذوي الإعاقة كأولوية رئيسية في الأنشطة والفعاليات القادمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكجزء من جهودهم المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.